昨季国内女子ゴルフの年間女王に輝いた佐久間朱莉（23＝大東建託）の祝勝会が13日、都内で開催され、今季の目標に国内メジャー優勝と年間5勝を掲げた。中学時代に弟子入りした師匠の尾崎将司さん（享年78）が昨年12月23日に死去し「まだ気持ちの整理ができていない。リセットして練習に臨みたい」と話した。尾崎さんの体調が良くないと知ったのは24年末。昨季は「ジャンボさんのことがあって早いうちに勝ちたいと強く思ってい