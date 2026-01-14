巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（オイシックス）が１３日、運命的な出会いを果たした“相棒”とのコンビで守備向上を誓った。スポーツ店で購入したという市販のグラブだ。いつもはこだわりの形を見つけるまでに何店も回るというが、「行った初日に見つけた」という“良縁”。水色と赤色の目立つ配色に「いい意味で輝けるように。あんな色のグラブ使ってエラーしていたら恥ずかしい」と危機感を持って守備練習に取り組