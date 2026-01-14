アメテュストスは順調に調整を続けている。前走葉牡丹賞は異常歩様による競走中止。その後のチェックで故障はなく、13日朝は坂路を4F64秒0〜1F14秒9で軽快に駆け上がった。加藤士師は「先週乗ってもらった津村も“歩様がどうとかは感じない”と言っていたし、影響はないですね。中山2000も経験しているし、展開次第でチャンスはありそう」と期待した。