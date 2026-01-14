巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）が１３日、ジャイアンツタウンスタジアムで始まった新人合同自主トレでレジェンドから刺激を受けた。初めて同球場で体を動かすと、ベンチ裏で目に留まったのは昨年亡くなった長嶋茂雄さんらの写真。「本当にすごい選手がいたんだと改めて感じました」と表情を引き締めた。これまで新人研修などでも触れてきた球団史の重みがある。この日は阿部監督から訓示を受け、「プロ野球は長いと