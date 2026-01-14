シンガー・ソングライターの槙原敬之が、シティポップの老舗「ＰＡＮＡＭ」レーベルの設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ５５／１００ＳＵＰＥＲＳＯＮＧＣＯＶＥＲＳ」の第５弾として「槇原敬之ｆｅａｔ．大貫妙子」による「都会」のリメイクカバーを１４日に配信リリースする。「都会」はシンガー・ソングライターの大貫妙子が１９７７年７月２５日にリリースした２ｎｄアルバム「ＳＵＮＳＨＯＷＥＲ