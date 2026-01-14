ロッテの山口航輝外野手（２５）がソトに挑戦状をたたきつけた。１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。「ファーストでポジションをつかみたい」と宣言した。一塁はソトが守るが、「外国人だからって言って負けるわけにはいかない」と宣戦布告した。昨季は４打席連続本塁打の離れ業をやってのけたが、出場３５試合、７本塁打止まり。「球団の方にもファーストならもっと打撃にも（好）影響してくるんじゃないかと