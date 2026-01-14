阪神ＯＢで独立リーグ・石狩レッドフェニックス監督の的場寛一氏（４８）が総合司会を務める「第２２回神戸震災復興フリーライブＯＮＥＨＥＡＲＴ」が今年も１月１７日に神戸市長田区で開催され、ゲストとして高橋遥人投手（３０）が参加する。同ライブは震災で甚大な被害を受けた同区出身で、２０１６年に亡くなったＯＢの安達智次郎氏が長年、運営に尽力。安達氏を兄貴分と慕い、遺志を継いで活動する的場氏に思いを聞いた。