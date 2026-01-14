日本ハムに６シーズンぶりに復帰した有原航平投手（３３）が１３日、北海道北広島市のエスコンフィールドで入団会見に臨んだ。４年契約で年俸５億円プラス出来高払い。背番号は主力投手では異例の「７４」に決定。「新たな気持ちでやりたい」との決意を込め、１０年ぶりの優勝に導く活躍を誓った。（金額は推定）◇◇−入団の決め手は「吉村さん（チーム統括本部長）から『優勝をとりに行く中で、有原の力が必要だ』