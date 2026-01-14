北海道・根室警察署は2026年1月13日、50代の女性が台湾人を名乗る男から、約2930万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺が発生したと発表しました。女性は2025年8月中旬、SNSのダイレクトメッセージに男から連絡があり、LINEに誘導されました。その後、約2か月間のやり取りで女性は、恋愛関係になったと感じ、男からは「私の愛を他の誰かと比べないでください」などと連絡があったということです。しかし男から2025年10月中