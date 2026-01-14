巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日、新年の誓いに「新しいジャイアンツを作る」と宣言した。この日からジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレを視察し、ルーキーたちに訓示。青く澄んだ空の下で２年ぶりの覇権奪回へスタートを切った。個々で目標を掲げた新人選手へ、阿部監督は「合同自主トレはアピールの場ではない。１年間、毎日続けられる体力と人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやっ