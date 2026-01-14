俳優・反町隆史（５２）が１３日、都内でフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」（１４日スタート。水曜、後１０・００）の会見をトリプル主演を務める大森南朋（５３）、津田健次郎（５４）らと行った。人生迷子の大人たちの青春回収劇。この日は主演の３人が中学時代に映画撮影に明け暮れていたという役柄に関連して、日本大学芸術学部の生徒１４５人の前でイベントが行われた。「中学時代に戻れるなら」という話題に、反町