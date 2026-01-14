今春の選抜大会出場が有力な智弁学園が１３日、奈良県五條市の同校グラウンドで練習を行った。小坂将商監督（４８）は選抜大会へ向けて、守備と走塁を課題に挙げた。秋季近畿大会では４試合で計１２失策と守備の乱れが目立った。「ノックの数が少なかった部分もあるので、１月、２月、３月の頭、特に内野は増やして鍛えていかないと」と守備練習を強化していく。走塁強化については、「１本のヒットで（二塁から本塁に）かえ