「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）平幕義ノ富士が横綱豊昇龍を寄り切り、２場所連続２個目の金星で初日を出した。６場所目での昇進後初優勝を狙う豊昇龍は、痛恨の初黒星。横綱大の里は取り直しの末、宇良を押し倒して３連勝。大関琴桜は小結若元春に攻め込まれるもすくい投げで逆転し、新大関安青錦は一山本を危なげなく寄り切り、ともに３連勝とした。座布団が舞う。大の里を破った九州場所は、座布団が座席