スピードスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の森重航（２５）＝オカモトグループ＝が１３日、オンラインで取材に応じた。来月６日の開会式で日本選手団の旗手を務めるが「なかなかない貴重な機会。楽しく先頭を歩けたら」と心待ちにした。開会式の５日後には１０００メートルが待つ。試合が近いこともあり、オファーを受けた際には「本当に光栄なお話だった」と喜んだが「レースまでの期間も見て、少し悩んだ」とも話す