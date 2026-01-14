フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１３日、拠点とする埼玉県上尾市の埼玉アイスアリーナで練習を公開した。武器の４回転ルッツやＳＰ、フリーの曲かけで調整。開幕まで約３週間に迫っている五輪へ決意を込めた。結果を求め、大舞台に挑む。佐藤は初の五輪への思いを口にした。「自己ベストを更新できるように頑張りたい。メダルを取りたいという思いはすごい強