朝鮮中央通信は9日、金正恩国務委員長がロシアのプーチン大統領に対し、新年の祝賀メッセージへの返書を送ったと報じた。「あなたが送ってくれた温かい祝賀書簡をうれしい気持ちで受け取りました」との言葉で始まる返書は、もはや外交文書というより「忠誠宣誓文」に近い内容である。「あなたの全ての政策と決定を無条件的に尊重し、無条件的に支持する」「この選択は不変であり、永遠である」との文言は、独立国家の首脳が用いる