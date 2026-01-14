巨人の新人合同自主トレが１３日、Ｇタウンで始まった。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝は、１〜３軍の全首脳陣や訪れた約２００人のファン、５０人を超える報道陣が熱視線を送る中、力まずリラックスした表情で調整。笑顔も見せるなど、強心臓ぶりを発揮した。その球威で、チームメートに衝撃を与えていたことも判明。才能の片りんを見せつけた左腕は、目標の開幕ローテーション入りを目指して状態を上げてい