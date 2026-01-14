休んでいる暇はない。阪神ドラフト5位の能登が休日返上で体のメンテナンスを行い、きょう14日からの新人合同自主トレ第3クールへ備えた。SGL尼崎のメイングラウンドの外周を一人で黙々と歩いて調整。タイガースカラーの黄色と黒色の上着を着用し、真剣なまなざしで自身と向き合った。報道陣への対応はなかったものの、ドラフト5位右腕の背中には静かな闘志が宿っていた。