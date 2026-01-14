阪神のドラフト1位・立石が、今春の選抜大会出場の可能性が高い母校・高川学園への差し入れ準備を進めていることを明かした。「何かしらの形で、とは思っている。試合に使えたらいいと思う」と筋肉のアクシデント対策にもなるスポーツドリンクを届けることを検討している。立石にとっても母校にとっても、甲子園と絆を深める球春になる。阪神での開幕1軍に挑戦するとともに、母校は今月30日に決まる選抜出場校の有力候補に挙が