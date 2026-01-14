◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）霧島が伯乃富士との取り直しを突き落としで制し、3連勝とした。同体になった最初の一番では土俵下へ落ちた伯乃富士がしばらく起き上がれなかった。鼻を強打したためで、心配した霧島が「血は出てなかった。鼻は真っすぐだったよ」と気遣って確認したほど。気迫あふれる若武者に元大関も感化されたようで、「気持ちで負けないようにいった。まあいい勝負でした」。11勝で敢