昭和から平成、令和と日本のテレビ界をリードしてきたキャスター、アナウンサーの久米宏さんが、１日に肺がんのため８１歳で死去していたことが１３日、分かった。久米さんは１９８５年、日本におけるニュースショーの先駆けと言えるテレビ朝日系「ニュースステーション」の初代キャスターに就任。鋭い視点と舌鋒で、ニュース番組の“革命児”として広い支持を集めた。ＴＢＳ系「ザ・ベストテン」でともに司会を務めた黒柳徹子