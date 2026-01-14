阪神・才木浩人投手（27）が13日、兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」に隣接する室内練習場で自主トレを公開した。昨季は防御率1・55で最優秀防御率のタイトルを獲得し、12勝をマーク。2年連続で防御率1点台を記録した。節目となる10年目のシーズン。今季も規定投球回をクリアし、3年連続防御率1点台を記録すれば、2リーグ制以降で球団初の快挙だ。過去にダルビッシュ有（パドレス）、山本由伸（ドジャ