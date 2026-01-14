アナウンサー、キャスターとして、ＴＢＳ系の音楽番組「ザ・ベストテン」やテレビ朝日系の報道番組「ニュースステーション」などで人気を博した久米宏（くめ・ひろし）さんが、肺がんのため１日に死去していたことが１３日、分かった。８１歳。埼玉県浦和市（現・さいたま市）出身。葬儀は近親者のみで営まれ、お別れの会などは開催しないという。軽快なトークに加え、報道番組での歯に衣着せぬ政権批判で、お茶の間の大きな支