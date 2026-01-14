◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）最初の一番、宇良に脚を取られて前のめりになって手をついた大の里は「自分の中では負けと思った」という。ただ審判団は「（バランスを崩した）宇良の体も死んでいた」とみなし、同体取り直しに。仕切り直しでは立ち合いから圧力をかけ、左も使って押し倒した。薄氷の勝利で3連勝。「一番目の相撲が本当に良くなかった。切り替えて明日から集中して」と反省しきりだった。