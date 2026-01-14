◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）琴桜が逆転の左すくい投げで「魔の3日目」を突破した。立ち合いで若元春に右を差され、あっさり後退したが、下がりながら投げを打った。物言いがついたが、若元春の左足の甲が返るのが早く、軍配通り琴桜の勝ち。支度部屋では「白星になったけれど内容がいいわけじゃない。明日から集中して臨みます」と振り返った。3日目は鬼門だった。14勝して初優勝した24年九州場所で唯