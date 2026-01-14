女子ゴルフで昨季初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が１３日、都内で、祝賀パーティーに出席した。昨年１２月２３日に師匠の尾崎将司さんがＳ状結腸がんのため死去して以降、初の公の場。式では尾崎さんをしのび、約１５秒間黙とうをささげた。訃報から約３週間が経過したが「今でも悲しい。会えるものならすぐに会いに行きたい」と率直な思いを吐露。それでも「くよくよしてオフを過ごしていたら、ジャンボ