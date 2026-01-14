東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年1月13日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：東邦亜鉛〈5707〉……前日比+300円（+28.33%）／終値1,359円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は亜鉛・鉛・銀の製錬を中心とする日本の非鉄金属メーカー。鉛は国内トップ、亜鉛、銀もトップクラスのシェアを持つ。2位：第一稀元素化学工業〈4082〉