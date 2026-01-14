◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）体重72キロの軽量力士で、東三段目8枚目・山藤（やまとう）が、208キロの巨漢力士の西三段目8枚目・安芸乃山を下した。自分より136キロも重く、元幕下の実力者との対戦。立ち合いから中に入り、機敏な動きで攻め続け「（相手に）突かれたときは重たかったけど、体が小さくても中に入れば重たさが軽減される」と、最後は力強く寄り切った。先場所は自己最高位の西幕下50枚目