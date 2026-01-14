阪神の近本光司外野手（３１）が１３日、打率３割を目標値に設定した。９日から鹿児島・沖永良部島で自主トレを開始し、この日は午前の室内トレーニング後、午後は屋外で打撃練習。今年は例年よりもランニング量を増やすなど、長く第一線で活躍するためにトレーニングから見直している。「今年はランニングはすごく意識していますね。やっぱり長く野球をしたいので、長く走れる体でありたいなと」。例年、技術練習に重点を置く