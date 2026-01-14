◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）きりっとした眉に相手を射抜くような鋭い視線。義ノ富士の目力のある端正な顔立ちからは、気持ちの強さがストレートに伝わってくる。豊昇龍戦も闘争心全開だった。立ち合いで圧倒すると、素早く二本差して寄って出た。横綱がすくい投げで反撃に来たが、慌てずに腰を下ろして対応。先場所の大の里戦に続く2個目の金星を会心の相撲で奪った。まだ入幕4場所目。大関、横綱を相