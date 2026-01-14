阪神・畠世周投手（３１）が１３日、古巣の巨人・阿部監督からのエールを胸に、３月２７日の開幕・巨人戦（東京ド）での登板を熱望した。移籍２年目の今季は「５０試合登板」が目標。シーズンを通してフル回転することを誓った。古巣と相まみえる開幕戦。畠は「投げたいです」と即答した。試合中は平常心だが「意外とこういう時期（オフシーズン）の方が燃えている」と高鳴る胸中を明かした。「（起用法は）何でもいい。できれ