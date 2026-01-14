フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が13日、拠点の埼玉アイスアリーナで練習を公開した。夢舞台では昨年12月のGPファイナルで出した合計の自己ベスト292・08点超えを目標に設定。メダルにも届く大台300点突破へ「一番はそこが目標。自己ベスト更新できるように頑張る」と語った。五輪開幕の2月6日が22歳の誕生日。「メダルを獲りたい思いは凄い強い。周りの選手のこと