阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１３日、母校の高川学園への寄付プランを打ち明けた。まだルーキーではあるが、母校愛からすでに詳細に計画済み。早ければ今春のセンバツで甲子園出場の可能性があり、そこで後輩たちへの贈り物を考えている。「もちろん何かしらの形でとは思ってるんですけど、試合に使えたらいいなと思うので。（足が）つらないようなドリンクだったり。高川も（センバツで）甲子園の