いよいよ今週末は大学入学共通テストです。縁起の良い食べ物で受験を乗り切ってもらおうと、新潟県三条市の農産物直売所では受験生応援フェアが始まっています。 三条市の農産物直売所『ただいまーと』。入り口を入ったところに設置された特設売り場で販売されているのが“難関突破米”と長岡市中之島地区特産“大口れんこん”です。この“難関突破米”は加茂市や田上町など南蒲地域で栽培されていて、通常より大きい2mmの