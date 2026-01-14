【バートガシュタイン（オーストリア）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は13日、オーストリアのバートガシュタインで非五輪種目のパラレル回転が行われ、女子で昨季のW杯総合優勝の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は準々決勝でルチア・ダルマッソ（イタリア）に敗れて6位だった。ダルマッソが優勝。男子の篠原琉佑（北海道東川町）は決勝トーナメント1回戦で敗れて16位。マウリツィオ・ボルモリーニ（イタリア）が