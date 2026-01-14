【エルサレム共同】国連児童基金（ユニセフ）は13日、パレスチナ自治区ガザで昨年10月に停戦が発効して以降、子ども100人以上が死亡したと発表した。停戦から約3カ月が経過しており、毎日約1人の子どもが死亡した計算になる。詳細な記録が残るケースだけを反映しており、実際の死者数はさらに多い恐れがあると指摘した。ガザでは停戦後もイスラエル軍の攻撃が続いている。ユニセフは「世界が『平穏』と呼ぶ（ガザの）状況は、