◇久米宏さん死去81歳TBS「ザ・ベストテン」やテレビ朝日「ニュースステーション」で知られるキャスターの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため死去した。81歳。埼玉県出身。葬儀は近親者で行った。所属事務所が13日、公表した。TBSアナウンサーからフリーに転身。「ニュースステーション」では“物言うキャスター”として報道番組の新しいスタイルを確立。日本の放送史にも大きな足跡を残した。「久米は、最後