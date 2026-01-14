阪神の才木浩人投手（２７）が１３日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開し、球団初となる規定投球回（１４３イニング）到達での３年連続防御率１点台と、最多奪三振タイトルへ意気込みを語った。昨季まで、村山実以来球団２人目の２年連続１点台を記録。今季は直球に磨きをかけるとともに変化球の精度にこだわる。自身の強みである打者を圧倒するスタイルを確立し、３年連続の快挙に挑む。才木が求める