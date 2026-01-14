テレビ朝日系「ニュースステーション」（Ｎステ）などで活躍したフリーアナウンサーの久米宏さんが１日に肺がんのため死去していたことが１３日、明らかになった。８１歳だった。「テレビ報道の革命児」と称された久米さん。新しいスタイルを築く過程には、?リアル徹子の部屋?と?ちゃん呼び?があった。所属事務所が１３日、久米さんが死去し、葬儀は近親者で執り行ったことを発表した。久米さんは１９６７年、早稲田大学政経