カージナルスが１３日（日本時間１４日）、通算３５３本塁打のノーラン・アレナド内野手＋金銭でダイヤモンドバックスにトレード。交換要員にマイナーリーグの右腕ジャック・マルティネスを獲得したと発表した。アレナドとの契約はまだ２年総額４２００万ドル（約６６億８０００万円）残っており、カージナルスが２６００万ドルを負担する模様だ。４月に３５歳を迎えるアレナドは過去３度の本塁打王を含めシーズン３０本塁打