◇久米宏さん死去81歳1月1日に肺がんのため81歳で死去したことが発表された久米宏さん。1979年にTBSを退社し、フリーアナウンサーに転身したのは34歳。退職金はわずか200万円。金や権力に欲のない久米さんらしい“脱サラ”だった。TBSでは音楽番組やクイズ番組など、バラエティーで活躍した久米さんがテレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」（Nステ）に進出したのは1985年。当時、午後10時台は報道番組の未開拓ゾー