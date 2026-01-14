ロイヤルズが１３日（日本時間１４日）、本拠地カウフマンスタジアムの外野フェンスを９〜１０フィート（約２・７〜３メートル）前に出し、フェンスの高さも１０フィートから８・５フィートに約６０センチ低くすると発表。なお、中堅フェンスは４１０フィート（約１２５メートル）の変更はなく、全体的に左中間、右中間の膨らみが狭まった。そのため、左翼に１５０席、右翼に８０席増える。本拠地カウフマンスタジアムのグラウ