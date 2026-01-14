◇久米宏さん死去81歳久米さんはTBSアナウンサー時代、「ザ・ベストテン」「ぴったしカン・カン」など数々の人気番組を担当。共演者と息の合った軽妙な司会ぶりで人気を博した。1970年代に出演していた放送作家・永六輔さん（享年83）とのラジオでリスナーを飽きさせないトークを展開していることを知った萩本欽一（84）が「テレビ向き」と考え、75年に「ぴったし」の司会に抜てきした。そして期待通り、それまでの局アナ