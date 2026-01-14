オリックスは13日、前ジャイアンツのショーン・ジェリー投手（28）を獲得したことを発表した。単年契約で年俸1億5000万円、背番号は「69」。大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11だったが、登録は2メートル13となった。22年にメジャーデビューし、24年は救援で自己最多の58試合登板など、通算93試合で7勝8敗、防御率5.11だった。球団を通じて「チームに日本一をもたらせられるよう、頑張ります」とコメント。福良GMは「