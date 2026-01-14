中日のドラフト1位・中西（青学大）が13日、ナゴヤ球場で行われた新人合同自主トレでプロ入り後初めてブルペン投球し、順調ぶりをアピールした。「すごく状態が良かったので、自分から“調子がいいので”と入らせてもらいました」静まり返った室内練習場のブルペンに衝撃音が響く。カーブやチェンジアップを交え捕手役を立たせた状態で20球を投げた。新人合同自主トレの第1クール最終日。志願のブルペン入りは12球団ドラフト