◇久米宏さん死去81歳【萩本欽一悼む】俺より若いのに、先に遠くに行っちゃったよ。TBSのクイズ番組「ぴったしカン・カン」で長年共演。あの時の若い子は小粒で元気なヤツが多かったけど、久米ちゃんは違った。大粒でピリリと辛いサンショウみたいな男で、番組では（坂上）二郎さんのボケも切り返してスパスパと進行。僕は彼に期待していたから、観覧席には久米ちゃんのファンを多く入れようって提案した。「コント55号」