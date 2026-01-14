オリックス・森友と頓宮が13日、沖縄県宮古島市の伊良部屋外野球場で自主トレを公開した。森友が「ノリと勢いで」と説明したように、参加している野口と香月を含め全員が高校球児をほうふつとさせる丸刈り姿に。30歳の背番号4は初心に返り、逆襲を期す。「常に原点に返るのは意識している。もう一つレベルアップできるように」昨季は右内腹斜筋の筋損傷と右ハムストリングの筋損傷で2度離脱し、オリックス移籍後最少の50試合