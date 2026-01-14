広島・岡本が大野練習場で自主トレに汗を流し、春季キャンプ初日の2月1日から「全開でいきたい」と宣言した。昨秋から先発調整を進め、開幕ローテーション入りを狙う2年目の右腕。「焦るわけではないけど、100％の自分を出せるように」と意気込む。この日は屋内の平地で強めのキャッチボールを終えると、仕上げに傾斜板を使って3球投げた。ブルペン入りは「考え中」ながら、「球の質はまだ悪いけど、出力的にはいい感じ。もうM