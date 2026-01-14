かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 1月14日（水）は、関西人が愛した25人のスターの余談SP！2025年の放送で飛び出した余談の中から25人のスターの余談を厳選してお届けします。さらに放送時には泣く泣くカットされたマル秘未公開トークもお楽しみください。 ©ABCテレビ