トランプ米大統領＝13日、ミシガン州ディアボーン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、自身の交流サイト（SNS）で、反政府デモが起きたイランの国民に対し「抗議を続け、（公的）機関を掌握せよ」と呼びかけた。多数のデモ参加者が犠牲になっていることを念頭に「無意味な殺害が終わるまで、イラン当局者との全ての協議を見送る」と言及した。イラン国民に対し「支援がまもなく届く」とも表明したが